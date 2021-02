Wonder Woman 1984 trionfa in streaming a Natale negli Usa, ma Netflix e Disney+ non stanno a guardare

News Streaming

HBO Max ha messo a segno un bel colpo nelle visualizzazioni streaming della settimana natalizia USA con Wonder Woman 1984, ma basta guardare appena al di sotto della vetta per capire come si giochi la battaglia e chi la stia ancora vincendo.

Ora che tutti i dati sono stati vagliati dall'istituto Nielsen, nella settimana di Natale negli USA la battaglia dello streaming si può dire vinta da Wonder Woman 1984 in esclusiva americana su HBO Max fino al 24 gennaio, in concomitanza con l'uscita in sala: nella settimana dal 21 al 27 dicembre, il film di Patty Jenkins con Gal Gadot ha totalizzato 2.252.000.000 di minuti di visualizzazioni, staccando il concorrente Soul su Disney+ di un buon 35%. La visione della top ten però suscita anche altre interessanti considerazioni. Osserviamola insieme.

Wonder Woman 1984 (HBO Max) (film) – 2.252 miliardi

Soul (Disney+) (film) – 1.669 miliardi

The Office (Netflix) (192 episodi) – 1.435 miliardi

Bridgerton (Netflix) (8 episodi) – 1.204 miliardi

The Midnight Sky (Netflix) (film) – 1.113 miliardi

The Mandalorian (Disney+) (16 episodi) – 1.024 miliardi

Il Grinch (Netflix) (film) – 705 milioni

The Crown (Netflix) (40 episodi) – 700 milioni

Grey’s Anatomy (Netflix) (366 episodi) – 691 milioni

Qualcuno salvi il Natale 2 (Netflix) (film) – 660 milioni

Prima considerazione: ora come ora, senza un traino notevole come l'esclusiva semi-strappata al circuito cinematografico di Wonder Woman 1984, HBO Max non avrebbe la capacità di dare filo da torcere alla concorrenza.

Seconda considerazione: Netflix a oggi non ha alcun vero rivale, con un totale di 6.508.000.000 di minuti di visualizzazioni in una settimana. Potenzialmente la Warner con l'HBO Max potrebbe darle sistematicamente filo da torcere stornando una volta al mese opere destinate alle sale, ma le conseguenze economiche di tale azzardo, se i film sono blockbuster ad alto budget, varranno la candela?

Terza considerazione: Disney+ ha compiuto da poco un anno e si colloca nel mezzo. Sul lungo termine ha le basi per almeno affiancarsi a Netflix, specie grazie alle serie di Star Wars e da poco dei Marvel Studios, però al momento per battere per esempio HBO Max ha dovuto combinare i numeri di Mandalorian e Soul, un'ex-uscita cinematografica sacrificata sull'altare dello SVOD. Palla al centro. Leggi anche La diffusione dello streaming negli USA è esplosa nel 2020, per tutte le piattaforme, ma ci sarà una frenata?