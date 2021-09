Wonder Park, il tenero film di animazione in streaming su Infinity+

News Streaming

Wonder Park è un film di animazione dove una ragazzina ha la possibilità di superare un difficile momento grazie alla sua fantasia: il lungometraggio targato Paramount e Nickelodeon è in streaming su Infinity+.

Wonder Park è un film di animazione disponibile in streaming su Infinity+, incluso nella sottoscrizione al servizio Mediaset: si tratta di una produzione targata Paramount e Nickelodeon Animation, un cartoon in CGI che mira molto in alto, alle ambizioni metaforiche alle quali ci ha abituato la Pixar, pur in una forma più semplice e meno sofisticata. Ma qual è la trama di Wonder Park? Guarda Wonder Park su Infinity+ Wonder Park: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Wonder Park, la trama del film di animazione su Infinity+

A dieci anni, June è una bambina scatenata: ha ben in mente il parco di divertimenti dei suoi sogni, e l'ha letteralmente costruito in scala in casa sua, spalleggiata da sua madre. La sua immaginazione subisce tuttavia un duro colpo quando la mamma si ammala gravemente: tornerà? Nell'incertezza, June comincia a crescere troppo velocemente, e il suo parco ideale perde forza... letteralmente. I suoi personaggi immaginari, gli animali antropomorfi che June aveva creato per gestire il parco, nel mondo della fantasia sono disperati perché tutto va in rovina. Grazie a una magia, June sarà in grado di entrare nel suo magico parco, interagendo con l'orso Boomer, lo scimpanzè Peanut, il porcospino Steve e i castori Gus & Cooper. Riuscirà a riattivare la sua creatività e a scacciare la malinconia, ritrovando la speranza?

