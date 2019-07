Vittoria e Abdul, una grande Judi Dench in streaming su Infinity

News Streaming

Sul servizio on demand c'è il film di Stephen Frears dedicato all'amiciza tra la regina e un impiegato indiano.

Vittoria e Abdul di Stephen Frears, interpretato da una grintosa Judi Dench, è disponibile sul servizio di streaming Infinity, incluso nella sottoscrizione. Ispirato a una storia vera, il lungometraggio racconta dell'amicizia tra la Regina Vittoria (Dench) e l'impiegato indiano Abdul Karim (Ali Fazal): scelto nel 1887 in base alla sua altezza per consegnare un regalo alla Regina dalla colonia, in occasione dei 50 anni del suo regno, Abdul diventa prima il confidente di Vittoria, poi la sua guida spirituale. Il loro legame irriterà alcuni membri della corte e dell'opinione pubblica, al punto che suo figlio Edoardo VII deciderà in seguito di distruggere tutta la loro corrispondenza e le prove del loro reciproco affetto.