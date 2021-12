Venom: La furia di Carnage in digitale anche a noleggio

News Streaming

È disponibile da oggi in digitale anche a noleggio Venom: La furia di Carnage, il secondo capitolo della saga con Tom Hardy, nell'ambito del Sony's Spider-Man Universe, in collaborazione con i Marvel Studios. Cointerpretato da Woody Harrelson, il film ha incassato 500 milioni di dollari nel mondo intero, rivelandosi uno dei più grandi successi hollywoodiani in epoca di pandemia.



Venom: La furia di Carnage, dove noleggiarlo o acquistarlo

Venom: La furia di Carnage è noleggiabile su SKY Primafila, nonché su Mediaset Infinity, Google Play, Microsoft Film & TV, iTunes, TIM Vision, Rakuten TV, CHILI e Prime Video, dov'era comunque già acquistabile dal 16 dicembre. In alternativa, il film fantahorror basato sul personaggio messo a punto da David Michelinie e Todd McFarlane nel 1988 è disponibile anche in formato fisico, in Ultra HD 4K (con Blu-ray), solo Blu-ray o anche dvd.

Venom: La furia di Carnage vede alla regia Andy Serkis (più noto come re della performance capture nei panni della scimmia Cesare o del Gollum). Il primo capitolo era stato invece diretto da Ruben Fleischer. Oltre al mattatore Tom Hardy, sdoppiato nei panni del reporter Eddie Brock e del suo simbionte scatenato e violento Venom, nel cast c'è Woody Harrelson come serial killer Cletus Kasady, a sua volta posseduto dal simbionte Carnage. Recitano nel film inoltre Michelle Williams e Naomie Harris.

