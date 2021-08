UEFA Champions League: Benfica – PSV Eindhoven in diretta su Prime Video

News Streaming

Stasera 18 agosto 2021, in diretta dalle ore 20:30, il match e i suoi highlights saranno disponibili in streaming inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Questa sera 18 agosto 2021, dalle ore 20:30, sarà possibile vedere in diretta dall’Estadio da Luz di Lisbona e in streaming su Amazon Prime Video la partita di andata valida per l’ultimo turno dei preliminari di Champions League Benfica – PSV Eindhoven.

In studio ci saranno Giulia Mizzoni con Julio Cesar, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre Alessia Tarquinio sarà l'inviata a bordo campo.

Gli highlights saranno disponibili a partire dalle 23.15, per non perdersi nulla dei playoff giocati martedì 17 e mercoledì 18 agosto.

Sia il match che gli highlights saranno disponibili su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.