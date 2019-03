Troppa grazia in anteprima esclusiva streaming su CHILI tra le novità di marzo, con Animali Fantastici 2

Nel mese di marzo 2019, il servizio di streaming on demand CHILI inaugura le sue novità offrendo in esclusiva, in noleggio e vendita, Troppa grazia di Gianni Zanasi, interpretato da Alba Rohrwacher (nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista), Elio Germano e Giuseppe Battiston.

Troppa grazia racconta di Lucia, una geometra con rapporti interpersonali non molto stabili e una figlia da gestire: quando per quieto vivere decide di non notare gravi scorrettezze nei piani per un'opera architettonica in città, le accade l'inaspettato. Le si palesa addirittura la Madonna, da lei sulle prime scambiata per una profuga. Come reagire? E' il suo senso di colpa a parlare, visto che le chiede di edificare una chiesa al posto dell'opera di cui sopra?

Il lungometraggio, che si propone di raccontare qualcosa sull'oggi con le armi del surrealismo e della commedia, è stata una delle interpretazioni umoristiche più apprezzate di Alba Rohrwacher, solitamente più votata al dramma. Guarda Troppa grazia su CHILI Troppa Grazia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tra le uscite più importanti annoveriamo anche Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald, dove la fantasia di J. K. Rowling prosegue i prequel della saga di Harry Potter. Da notare che fa per la prima volta la sua comparsa nel cast Jude Law, nei panni di un più giovane Albus Silente. Intrighi e colpi di scena nella complessa vicenda fantasy diretta ancora una volta da David Yates. Guarda Animali Fantastici 2 su CHILI Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald: Il Trailer Italiano Finale - HD

Bohemian Rhapsody ha ormai bisogno di poche presentazioni: fresco vincitore di ben quattro premi Oscar (migliore protagonista, montaggio, montaggio del suono e sound mix), il Freddie Mercury di Rami Malek si prepara a conquistare anche il mercato dello streaming, dopo aver letteralmente sbancato i botteghini nostrani. Al momento è in preorder. Guarda Bohemian Rhapsody CHILI Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Per i 20 anni dalla morte del genio di Stanley Kubrick, innovatore della settima arte e per molti suo stesso sinonimo, Chili propone sette dei suoi capolavori, anche in offerta cumulativa a prezzo scontato: si parla di Lolita, 2001 Odissea nello spazio, Arancia Meccanica, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket e Eyes Wide Shut. Guarda i sette capolavori di Stanley Kubrick su CHILI 2001: Odissea nello spazio: Il trailer italiano del film di Stanley Kubrick