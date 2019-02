Triple Frontier: ecco il trailer italiano del film Netflix con Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam

Dal 13 marzo prossimo in streaming su Netflix sarà disponibile Triple Frontier, un atteso film d'azione dai risvolti d'autore che vede protagonisti Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal.

I cinque interpretano il ruolo di ex agenti delle forze speciali che si riuniscono per pianificare una rapina in una zona multi-confine scarsamente popolata del Sud America. Per la prima volta nella loro prestigiosa carriera, questi non celebrati eroi intraprendono la pericolosa missione per loro stessi invece che per il proprio paese. Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata e minacciano di andare fuori controllo, le loro abilità, la loro lealtà e la loro morale vengono spinte verso un punto di rottura in un'epica battaglia per la sopravvivenza.

Triple Frontier è diretto da J.C. Chandor, il regista di film davvero notevoli come Margin Call, All is Lost e 1981: Indagine a New York. Chandor è stato anche co-sceneggiatore assieme a Mark Boal, l'autore del soggetto originale, l'ex giornalista americano che per Kathryn Bigelow ha firmato i copioni di The Hurt Locker e Zero Dark Thirty.

