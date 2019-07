Toy Story 2, censurata una scena scomoda dai titoli di coda

News Streaming

Stinky Pete nei credits cercava di rimorchiare le Barbie promettendo un ruolo in Toy Story 3. Troppo per il #metoo.

Se siete tra coloro che si sono precipitati al cinema a vedere Toy Story 4, vi interesserà sapere che una scena di Toy Story 2 (1999) scomparirà per sempre dal film nelle sue prossime incarnazioni streaming o Blu-ray: anche se si tratta di uno dei finti "ciak sbagliati" nei titoli di coda, quindi la sua eliminazione non sbilancerà il racconto, colpisce sempre negativamente l'idea di applicare il politicamente corretto in modo retroattivo. Tempo fa vi avevamo raccontato dell'epurazione della scena dei corvi dal Dumbo originale.

Ricorderete che nei titoli di coda di Toy Story 2 il minatore Stinky Pete veniva sorpreso all'interno della sua scatola, intento a... rimorchiare due Barbie, promettendo loro un ruolo in Toy Story 3. Chiaramente, questa scena colpisce al cuore il movimento #metoo, nato proprio a seguito dello scandalo Weinstein su comportamenti identici (e dal vero molto meno innocui). In più, non dobbiamo dimenticare che John Lasseter, direttore creativo della Pixar sin dagli esordi, regista di quel film, è stato allontanato dall'azienda per "comportamento inappropriato" (in parte ammesso).

Opinione del tutto personale: non neghiamo che i tempi cambino, e che scherzare su tali comportamenti li assolva. Comprendiamo perfettamente se, scrivendo un film oggi, uno sceneggiatore evita quel tipo di situazione (se non per denunciarla in modo inequivocabile). Quello che non riusciamo proprio ad accettare, come dicevamo, è la retroattività di questa consapevolezza: negare che qualcosa di male sia accaduto e sia stato persino accettato con ironia in passato, non pare un enorme aiuto per evitare che accada oggi o in futuro. Il discorso è complesso, riguarda il rapporto tra l'integrità dell'opera artistica e la necessità che la società ha di migliorare.