Tornare a vincere con Ben Affleck arriva direttamente in streaming il 23 aprile

Ben Affleck ha raccontato parte della sua crisi con il protagonista di Tornare a vincere, in streaming sui principali servizi dal 23 aprile.

Tornare a vincere con Ben Affleck, diretto dal Gavin O'Connor che aveva già lavorato con Affleck in The Accountant, salterà il passaggio cinematografico per approdare direttamente a noleggio e vendita in streaming dal 23 aprile, sui principali servizi: Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila, Infinity e VVVVID (gli ultimi tre solo per il noleggio). Si tratta di un lungometraggio piuttosto particolare, perché al di là della classica narrazione di riscatto sulla quale è costruito, sfuma i confini tra protagonista e attore: come ricorderete, Affleck ha combattuto l'alcolismo più volte, una battaglia che si è fatta aspra e drammatica, come lui stesso ha raccontato, proprio poco prima di girare questo film.

Tornare a vincere racconta di Jack Cunningham, ex promettente stella del basket al liceo: non segue il suo talento e si ritrova fallito e sprofondato nell'alcol, con un divorzio alle spalle. Quando gli viene offerta la chance di allenare la squadra di basket del suo vecchio liceo, una luce appare alla fine del tunnel: saprà cogliere l'occasione fino in fondo, motivando i ragazzi a non sbagliare come ha fatto lui?