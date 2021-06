Tom & Jerry, il nuovo film in Premiere su Infinity+

News Streaming

Tom & Jerry, il nuovo film con i personaggi storici di Hanna & Barbera, è in Premiere in streaming su Infinity+, incluso nell'abbonamento per un tempo limitato.

Dal 4 al 17 giugno sarà disponibile in streaming su Infinity+ il nuovo film con Tom & Jerry, in modalità Premiere, cioè incluso nell'abbonamento per quelle due settimane: diretto da Tim Story, il lungometraggio a tecnica mista è una riproposta dei mitici personaggi di Hanna & Barbera nati nel 1940, eroi della Golden Age dell'animazione hollywoodiana e tuttora tra i più riconoscibili simboli dell'arte del cartoon. A causa della pandemia, Tom & Jerry qualche mese fa non è stato distribuito in sala in Italia, anche se è uscito nei circuiti cinematografici mondiali che erano rimasti aperti. Guarda Tom & Jerry su Infinity

Tom & Jerry, la storia del film in tecnica mista su Infinity+

La storia di Tom & Jerry vede i due acerrimi nemici (che in realtà non possono fare a meno uno dell'altro) approdare a New York: Jerry, dopo aver con sdegno rifiutato una sistemazione di fortuna da un suo parente cittadino (doppiato da Luca Laurenti!), decide che la sua sistemazione ideale è il lussuoso Royal Gate Hotel. Naturalmente l'hotel, in subbuglio per un imminente glorioso matrimonio VIP, non può permettersi un topo in circolazione: a risolvere la situazione arriva la neo-responsabile degli eventi Kayla (Chloë Grace Moretz), che ha ottenuto l'impiego con uno stratagemma truffaldino e ora mira a mantenerlo. L'unica maniera per acchiappare un topo è usare un gatto, e Tom sembra fare proprio al caso suo: non sa però che sguinzagliare Tom dietro Jerry non può portare che guai!

Tom & Jerry, curiosità sulla lavorazione del nuovo film