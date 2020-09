The Witch, in streaming su Infinity l'horror d'autore con Anya Taylor Joy

News Streaming

The Witch ha rivelato il talento del suo regista Robert Eggers ed è disponibile in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile.

The Witch (2015), in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile, è considerato uno degli horror più interessanti degli ultimi anni, scritto e diretto da Robert Eggers, qui al suo debutto con un lungometraggio, dopo una militanza nei corti sin dal 2007. Nativo del New Hampshire, suggestionato sin da bambino da streghe e dalle visite alla Plimoth Plantation (una riproduzione dei primi insediamenti colonici in America), Eggers ha concepito il film non solo come un racconto tensivo ma anche come una ricostruzione d'epoca. Contribuisce all'atmosfera storica genuina la fotografia con luce naturale di Jarin Blaschke, successivamente nominato all'Oscar per The Lighthouse (2019), l'opera seconda di Eggers.

La vicenda. ambientata appunto nel New Hampshire del 1600, si concentra sul puritano William (Ralph Ineson), che con moglie (Kate Dickie) e figli decide di trasferirsi in un bosco isolato, deciso ad autosostentarsi. Quando però il figlio più piccolo viene rapito dalle braccia della sorella maggiore Thomasin (Anya Taylor-Joy, prima di Split) da una presenza misteriosa, il mondo di William sembra collassare: il Male pare da quel momento perseguitare la famiglia, e quel che è peggio si comincia a sospettare proprio di Thomasin...