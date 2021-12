The Suicide Squad - Missione suicida in streaming in Premiere su Infinity+!

News Streaming

Per una settimana il nuovo The Suicide Squad - Missione suicida è disponibile su Infinity+ in streaming in premiere, senza costi aggiuntivi. Pronti alla follia?

È stato considerato uno dei cinecomic più assurdi e scatenati degli ultimi tempi: The Suicide Squad - Missione suicida di James Gunn è disponibile fino al 9 dicembre in Premiere in streaming su Mediaset Infinity+, incluso nella sottoscrizione mensile e senza costi aggiuntivi. Il cast vede in azione alcuni membri del film precedente di David Ayer, ma anche nuove aggiunte: tra le star principali si segnalano Margot Robbie come Harley Quinn e Idris Elba nei panni di Bloodsport. Guarda The Suicide Squad - Missione suicida su Mediaset Infinity+ The Suicide Squad - Missione Suicida: Trailer Ufficiale Italiano: “Rain” - HD

The Suicide Squad - Missione suicida, la trama del film in Premiere su Infinity+

I protagonisti di The Suicide Squad - Missione Suicida sono Harley Quinn, Bloodsport, Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Peacemaker (John Cena), il mostruoso King Shark, Ratcatcher II (Daniela Melchior), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e Thinker (Peter Capaldi), coordinati dalla spietata Amanda Waller (Viola Davis). La missione di questa "Task Force X" di improbabili antieroi è recarsi nell'isola di Corto Maltese, dove un regime sanguinario può essere annientato soltanto da loro.

Col colonnello Rick Flag alla guida, il gruppetto assai variegato cerca di portare a termine la missione, ben sapendo che non è consentita alcuna forma di ribellione a un gruppo di criminali psicotici reietti come loro. Forse però non conviene loro tantissimo riuscire nell'impresa...

The Suicide Squad - Missione suicida, cosa aspettarsi secondo il regista James Gunn

Ex-creativo scatenato nel mondo dell'horror demenziale, poi entrato nel giro della grande Hollywood con i Guardiani della Galassia per i concorrenti Marvel Studios, James Gunn porta a The Suicide Squad - Missione suicida tutta la sua goliardìa senza freni e un po' gore. Un lavoro pop e fuori dagli schemi, spiegato in questo modo dallo stesso James a Variety:

Non rompiamo mai la quarta parete con i personaggi. Sono sempre molto concreti, rimangono nella storia. Non c'è nessuno che guarda in macchina e fa una battuta. Ma l'offerta cinematografica invece lo fa. Ci sono elementi postmoderni, vediamo la mamma di Polka-Dot Man attraverso i suoi occhi. Abbiamo piccoli cartelli qui e lì in mezzo al set. Quell'aspetto postmoderno del film era una cosa che ho creato deliberatamente sin dall'inizio. Mai avuto un attimo di esitazione. Mi ci son tuffato senza rete. Ma avevo paura di come sarebbe stato recepito e sono felice che quelle cose divertano la gente.