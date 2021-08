The Ride, un riscatto sulla BMX nella storia vera su Infinity+

News Streaming

Un ragazzo si affranca da un'infanzia violenta grazie alle sue prodezze sulla BMX e all'aiuto della sua famiglia adottiva: è The Ride, in streaming su Infinity+ incluso nella sottoscrizione.

Ispirato a una storia vera, è disponibile su Infinity+ incluso nella sottoscrizione il film The Ride, ispirato alla storia vera di un ragazzo che si riscatta da un'infanzia terribile, grazie alla sua capacità di dare il meglio sulla sua bicicletta BMX. Il film, interpretato da Shane Graham nel ruolo del protagonista e da Ludacris e Sasha Alexander nel ruolo dei suoi genitori, offre però anche altri livelli di lettura.

Da bambino, John McCord è stato sottratto alla custodia dei genitori, a causa di violenze domestiche, alimentate anche da un razzismo suprematista bianco che in lui continua a vivere, quando sette anni dopo viene affidato a genitori adottivi: sono Eldridge e Marianna, una coppia mista che sulle prime, memore del modo in cui è stato cresciuto, lo disturba. Grazie alla pazienza di Eldridge e alla fermezza di Marianna, John comincia a vedere all'orizzonte la possibilità di una vita normale, specie quando capisce di avere un talento naturale per le gare di BMX: l'acquisto di una bicicletta da parte di Eldridge è un punto di svolta per John, che continua a portare i segni dei suoi primi anni. La strada è in salita, ma può farcela, anche grazie all'affetto che gli mostra una sua coetanea, l'appassionata di skate Sherri.

Se il rapper-attore Chris "Ludacris" Bridge è piuttosto noto, soprattutto agli appassionati della saga di Fast & Furious, non è meno famosa Sasha Alexander che interpreta sua moglie: coprotagonista della serie Rizzoli & Isles nella parte di Maura Isles, è stata anche nel cast di NCIS - Unità anticrimine. Guarda The Ride su Infinity+