The Mask con Jim Carrey compie 25 anni in streaming su Infinity

Fu la consacrazione definitiva internazionale dell'attore, dopo Ace Ventura, ma fu anche una pietra miliare per gli effetti visivi.

The Mask - Da zero a mito con Jim Carrey uscì nelle sale italiane nel dicembre del 1994: il servizio di streaming on demand Infinity ne celebra i 25 anni offrendo il lungometraggio di Chuck Russell con Cameron Diaz a tutti gli abbonati. The Mask costò 23 milioni di dollari e ne portò a casa nel mondo 352, aggiudicandosi anche una nomination all'Oscar per i migliori effetti visivi e una ai Golden Globe per il miglior attore protagonista in una commedia.

The Mask, il primo grande successo di Jim Carrey e Cameron Diaz

Il film era tratto dall'omonimo fumetto ideato per i tipi Dark Horse nel 1987 da Doug Mahnke e John Arcudi, basato su una maschera che dona poteri sovrannaturali a chi l'indossa, portando però il malcapitato alla pazzia. Il lungometraggio venne realizzato proprio durante la pubblicazione della prima trilogia espressamente dedicata a Mask (1991-95). La scelta di Jim Carrey come protagonista non era scontata: fu un'idea del producer Michael De Luca, che lo suggerì al regista e allo studio in sostituzione di Rick Moranis e Martin Short. The Mask fu un elemento indispensabile nella carriera di Carrey, all'epoca quasi sconosciuto all'estero: Jim girò il film mentre peraltro Ace Ventura, suo primo grande successo internazionale, non era ancora stato distribuito ovunque. Questo permise alla New Line Pictures di risparmiare parecchio sui costi dell'ingaggio per l'attore protagonista, ottenendo peraltro una performance ai massimi livelli.

Cameron Diaz era invece al suo esordio totale: aveva 21 anni e lavorava come modella da 16. La sua presenza nei panni della sexy Tina, la donna che il protagonista riesce a corteggiare solo quando si trasforma, la consacrò subito come sex symbol. Cameron tuttavia, consapevole del colpo di fortuna, trascorse le riprese studiando recitazione con un insegnante assunto per l'occasione.

I rivoluzionari effetti speciali di The Mask

The Mask entrò comunque nella leggenda per gli effetti visivi: aiutati dalla mimica esagerata di Jim Carrey, gli artisti e i tecnici dell'Industrial Light & Magic fecero quello che all'epoca apparve l'impossibile. Trasformarono un essere umano in un personaggio dei cartoon, precisamente in quelli del compianto Tex Avery, caricaturali e pronti a deformarsi sfidando le leggi della fisica. Carrey nei panni di Mask allunga gli arti come fossero di gomma, si stira la faccia, lancia gli occhi fuori dalle orbite. Ora rischia di sembrare un uso della CGI molto scontato, nel 1994 non lo era affatto. Il cinema hollywoodiano solo da poco era passato alla CGI con Jurassic Park dell'anno precedente. Guarda The Mask su Infinity