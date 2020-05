The Last Days of American Crime: Édgar Ramírez pronto al colpo del secolo nel trailer dell'action thriller

News Streaming

Insieme a Michael Pitt e Anna Brewster l'attore è protagonista di un film di Olivier Megaton che arriverà su Netflix il 5 giugno.

The Last Days of American Crime è un action-thriller che debutterà su Netflix il 5 giugno e che vede protagonista Édgar Ramírez, attore venezuelano che ricordiamo nella miniserie Carlos e nella seconda stagione di American Crime Story intitolata L'assassinio di Gianni Versace e in cui era proprio Gianni Versace. Nel nostro film, che è tratto da una graphic novel creata nel 2009 da Rick Remender e Greg Tocchini, interpreta un personaggio completamente diverso, che ha scelto una vita all'insegna dell'illegalità. Ad affiancarlo troviamo Michael Pitt e Anna Brewster, mentre dietro la macchina da presa c'è Olivier Megaton, che conosciamo come il regista di Transporter 3, Taken - La vendetta e Taken 3 - L'ora della verità.

Di The Last Days of American Crime è appena uscito il trailer, che vi mostriamo non prima di avervi svelato la sinossi ufficiale del film.

Come risposta finale al terrorismo e al crimine, il governo USA progetta di trasmettere un segnale che renda impossibile a chiunque di commettere reati intenzionalmente. Graham Bricke (Édgar Ramírez), criminale di lungo corso che non è mai riuscito a fare il colpo della vita, si allea con il figlio di un famoso gangster, Kevin Cash (Michael Pitt), e con la hacker Shelby Dupree (Anna Brewster) per fare la rapina del secolo e compiere l'ultimo crimine del secolo prima che il segnale scatti.