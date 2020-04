The Half of It: il trailer della romantica teen comedy targata Netflix

News Streaming

Storia di una ragazza che fa la ghostwriter e di un ragazzo che non sa scrivere lettere d'amore, il film sarà disponibile dal 1° maggio.

Debutterà su Netflix il 1° maggio, per allietare una giornata che nel nostro paese sarà di vacanza e isolamento, mentre altrove sarà solo di lockdown, una commedia sentimentale che è anche commedia degli equivoci e che appartiene al filone teen-movie. Intitolata The Half of It, racconta l'amicizia destinata a trasformarsi in amore fra una ragazza con gli occhiali di nome Ellie Chu - che si sente bruttina ma si diverte a guardare vecchi film insieme al padre vedovo e guadagna qualche dollaro facendo il ghostwriter per diversi compagni di liceo - e un ragazzo chiamato Paul Munsky che le chiede di scrivere lettere d'amore per la fanciulla di cui si è invaghito e che non è certo alla sua portata. I protagonisti del film sono Leah Lewis che conosciamo per Due cuori e una cucina, e Daniel Diemer, mentre dietro la macchina da presa c'è Alice Wu, regista americana di origini cinesi. Di The Half of It è appena uscito il trailer, che puntualmente vi mostriamo.