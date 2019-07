The Great Hack, il trailer del documentario Netflix sullo scandalo di Cambridge Analytica

News Streaming

I dati di 87 milioni di utenti di Facebook sono stati usati a scopo fraudolento: il film di Karim Amer e Jehane Noujaim lo racconta.

The Great Hack, di cui vi presentiamo il trailer, è il titolo del documentario di Karim Amer & Jehane Noujaim dedicato allo scandalo di Cambridge Analytica, presentato con grande successo al Sundance Film Festival e in arrivo a luglio sul Netflix americano. Questa versione sarà ampliata con nuove scene e interviste, per rendere ancora più solido un lavoro che segue fondamentalmente due persone: il professor David Carroll della Parsons School of Design in New York, che citò Cambridge Analytica perché voleva sapere tutte le informazioni che aveva raccolto su di lui, e un'ex-impiegata dell'azienda, Brittany Kaiser, fonte principale della verità che ha fatto tremare il mondo dei social e ha costretto Mark Zuckeberg ad ammettere alcune verità sul suo Facebook.

Paghiamo servizi apparentemente gratuiti donando i nostri dati, quello che siamo e quello che facciamo, a entità esterne: "i dati sono il nuovo petrolio", si dice, e il film di Jehane Noujaim, già coautrice di The Square, Control Room e Startup.com, vuole farci toccare con mano il concetto.