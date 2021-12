The Doorman, action al femminile con Ruby Rose e Jean Reno in streaming su Infinity+

News Streaming

Ruby Rose è la protagonista dell'action thriller The Doorman, in streaming su Infinity+ incluso nella sottoscrizione mensile. Nel cast anche Jean Reno.

Ma di cosa parla il film diretto da Ryûhei Kitamura e interpretato da una delle star di Orange is the New Black, vista anche Resident Evil 6: The Final Chapter, xXx - Il ritorno di Xander Cage e John Wick 2? Guarda The Doorman su Mediaset Infinity

The Doorman, la trama del film con Ruby Rose e Jean Reno

The Doorman racconta dell'ex-marine Ali (Ruby Rose), che con alcuni suoi commilitoni ha perso il lavoro, dopo che non è stata in grado di proteggere a Bucarest un ambasciatore e sua figlia. Ali si guadagna adesso da vivere come portiere di un hotel di lusso a New York, il Carrington. Quando un suo collega si rivela un ladro e fa penetrare nell'albergo un gruppo di mercenari capitanato da Victor Dubois (Jean Reno), Ali sarà l'ultima speranza per proteggere la vita di chi è nella struttura... compresa quella della sua vecchia fiamma Jon (Rupert Evans) e dei suoi due figli...

The Doorman, Ruby Rose parla della sua esperienza sul set

Ruby Rose, classe 1986, ha un notevole numero di fan al suo attivo, e la sua reputazione di donna energica e gender-fluid, con un controllo sicuro delle arti marziali, ha finora un po' dettato il tipo di ruolo che le viene proposto. A proposito di The Doorman, Ruby ha dichiarato a Screen Rant:

Ho letto il copione, mi è piaciuto che questo fosse un action, ma Ali, il personaggio che interpreto, è diversa da tutti i personaggi che ho interpretato finora. È sempre stato molto importante per me non fare film d'azione solo per fare film d'azione, interpretando all'infinito lo stesso tipo di storia. Mi piaceva che lei avesse sofferto così tanto, affrontando all'inizio un tale trauma, e poi la vedi che cerca di rifarsi una vita. [...] Alla fine si rende conto che ha uno scopo, cioè proteggere le persone. È un cerchio perfetto, l'ho trovato bellissimo.