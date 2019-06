The Division con Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain diventa un film Netflix

Durante la fiera dell'E3 ancora in corso, il colosso dei videogiochi Ubisoft ha annunciato che The Division, il film tratto dall'omonima bilogia videoludica su soggetto del fu Tom Clancy, diventerà un'esclusiva Netflix. A parte la destinazione, che passa dal grande al piccolo schermo, non sembra che il team sia stato modificato: sono confermati nel cast Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain (scelti sin dal 2016), la regia rimane al David Leitch di John Wick, Atomica Bionda e Deadpool 2, il copione è sempre quello di Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., ma anche l'imminente film tratto da un altro videogioco, Uncharted).

Il primo The Division è stato pubblicato nel 2016 per Windows, Playstation 4 e Xbox One, con un sequel arrivato nel marzo di quest'anno. Si tratta di un titolo multiplayer, in cui squadre di giocatori sono chiamate a muoversi in una Manhattan distopica (Washington DC nel sequel), dove le fondamenta della società e della convivenza civile sono crollate, dopo che un virus ha decimato la popolazione, diffuso sulle banconote durante il Black Friday. Il primo capitolo ha generato introiti per 330 milioni di dollari nella prima settimana. Il secondo sta vendendo meno bene, ma rimaniamo comunque in un contesto di grandi numeri e di grande diffusione.