The Divergent Series: Allegiant, il terzo atto della serie in streaming su Infinity

Il film è sempre tratto dalla saga distopica di Veronica Roth, interpretata qui da Shailene Woodley.

E' disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile, The Divergent Series: Allegiant, terzo atto della saga distopica young adult tratta dai romanzi di Veronica Roth, interpretata da Shailene Woodley e Theo James. I capitoli precedenti della saga sono stati Divergent (2014) e The Divergent Series: Insurgent (2015). Come nel caso di quest'ultimo, la regia è stata affidata al Robert Schwentke di Flightplan e RED.

Beatrice Prior - Tris (Woodley) e Tobias Eaton - Quattro (James) esplorano il mondo al di là della recinzione intorno a Chicago. I due, insieme a Christina, Peter, Tori e Caleb fuggono dagli sgherri della nuova leader Evelyn (Naomi Watts), che ha defenestrato la precedente Jeanine. Nel deserto tossico del Fringe, vengono recuperati e condotti al Dipartimento di Sanità Genetica. A questo punto le strade di Tris e Quattro si dividono: mentre la prima viene studiata nel centro in quanto essere umano "geneticamente puro", Quattro s'imbarca in una missione di recupero di bambini rimasti in un accampamento nel Fringe.