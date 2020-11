The Disaster Artist, l'ironia di James Franco nella storia vera in streaming su Infinity

News Streaming

The Disaster Artist di James Franco, in streaming su Infinity, è la tragicomica storia vera del film più brutto del mondo, The Room di Tommy Wiseau.

E' in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione The Disaster Artist, il film diretto e interpretato da James Franco, resoconto semiserio della lavorazione del più brutto film mai realizzato, The Room di Tommy Wiseau, appunto impersonato da Franco nella finzione. Forse sbilanciarsi nel definire un singolo film come il più brutto per antonomasia è un po' un azzardo, e c'è chi darebbe la palma a Plan 9 From Outer Space di Ed Wood, però la vicenda di Wiseau doveva essere ricordata, e soprattutto The Diaster Artist è un'opera molto intelligente. Guarda The Disaster Artist su Infinity

The Disaster Artist, di cosa parla il film con James Franco su Infinity

The Disaster Artist è la storia di un aspirante attore e autore deciso a sfondare in quel di Hollywood, tale Tommy Wiseau (James Franco): totalmente privo di talento ma sognatore, trascina un più modesto ma altrettanto sognatore amico, Greg Sestero (Dave Franco), nella realizzazione di un melodramma indipendente che ha intenzione di scrivere, dirigere, produrre e interpretare. Ci riesce sul serio, ma la la lavorazione di The Room è tragicomicamente un incubo per tutte le persone coinvolte, e la prima del film si risolve in sberleffi e risate da parte del pubblico. Nonostante tutto, Tommy è riuscito a lasciare il segno, seppur in negativo! The Disaster Artist si basa sul libro omonimo di memorie scritto dallo stesso Sestero.



The Disaster Artist, il senso del racconto secondo James Franco

The Disaster Artist è una divertente commedia farsesca, ma c'è qualcosa di serio sotto la tragedia di un artista incapace: la nostra sostanziale difficoltà nell'inquadrare quello che un artista dovrebbe ottenere. James Franco pensa di averlo capito, e come ha detto in più interviste a suo parere la storia di Tommy Wiseau contiene un'incredibile paradossale verità.

Qualunque artista mira soprattutto a toccare il pubblico e a lasciare un segno, e poco importa se il segno non è quello inizialmente preventivato: essere ricordati è già un obiettivo non facile da centrare. Dietro quindi alla comicità involontaria di un perdente, c'è una piccola storia che fa riflettere sul senso di qualsiasi creazione artistica, sulla connessione emotiva col prossimo che è sempre cercata ed è la vera molla che spinge a mettersi in gioco. Franco non usa Wiseau per sentirsi migliore a buon mercato, ma lo ritrae con professionalità e un relativo distacco ironico, in un'interpretazione mimetica che gli ha portato un Golden Globe.