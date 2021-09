The Conjuring - Per ordine del diavolo in streaming su Infinity+ in Premiere

News Streaming

The Conjuring - Per ordine del diavolo è il terzo capitolo della saga horror basata sulle vicende dei reali coniugi Warren: il film è in Premiere su Infinity+ per due settimane, senza costi aggiuntivi.

The Conjuring - Per ordine del diavolo, ultimo tassello della saga dedicata alle storie "vere" dei coniugi Ed & Lorraine Warren, esperti del paranormale, sarà in Premiere su Infinity+ dal 10 al 16 settembre, poi ancora dal 24 al 30: "Premiere" significa che tutti gli abbonati alla piattaforma streaming di Mediaset potranno vederlo senza costi aggiuntivi, che normalmente consisterebbero, per un film così recente, in un noleggio. Seguito di L'evocazione - The Conjuring e The Conjuring - Il caso Enfield, The Conjuring - Per ordine del diavolo è ancora una volta interpretato da Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine, anche se a questo giro il regista James Wan, che aveva tenuto a battesimo la serie, ha lasciato la regia a Michael Chaves, ritagliandosi il ruolo di coproducer e coautore del soggetto. Guarda The Conjuring - Per ordine del diavolo su Infinity+ The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

The Conjuring - Per ordine del diavolo, la trama del terzo capitolo in streaming su Infinity+

Gli avvenimenti narrati in The Conjuring - Per ordine del diavolo sono particolarmente celebri nella storia del diritto americano, perché il processo sul quale ruotano fu il primo in cui la possessione demoniaca fu accolta come possibile attenuante del crimine commesso dall'imputato. La persona in questione è Arne Cheyenne Johnson, che nel 1981 assassinò a coltellate il padrone del canile dove lavorava. Arne era il fidanzato della sorella di un bambino di 11 anni, esorcizzato qualche tempo di fronte alla presenza dei Warren. La teoria è che la presenza maligna, uscita dal corpo del piccolo, fosse entrata in quello di Arne, spingendolo alla violenza. Lorraine nel 1983 scrisse anche un libro sull'episodio, intitolato "The Devil in Connecticut".

The Conjuring - Per ordine del diavolo, ecco chi erano i coniugi Warren

Nella vita reale il demonologo autodidatta Ed Warren (1926-2006) e la medium sensitiva Lorraine Warren (1927-2019) si sposarono nel 1945 e diedero alla luce la loro figlia Judy nel 1950. È nel 1952 che fondano la New England Society for Psychic Research (NESPR), una società votata alle indagini su attività paranormali: negli anni sembra che si siano occupati di quasi 10.000 casi. I loro casi hanno ispirato parecchio il cinema: nel 1968 indagarono su una bambola presumibilmente posseduta da una ragazza, Annabelle Higgins. Nel 1975 la persecuzione di una famiglia in una casa ad Amityville. Tra il 1977 e il 1979 fenomeni di poltergeist a Enfield, Londra (1977-1979). Come si vede nei tre film della serie e anche in Per ordine del diavolo, i Warren mantennero sul serio in casa propria una sorta di "museo" del paranormale, e la stessa Lorraine, che era ancora viva quando il primo lungometraggio è stato realizzato, ha fornito la sua consulenza nel corso della stesura della prima sceneggiatura.