Taken con Liam Neeson, la trilogia completa in streaming su Infinity: "La mia carriera action è stata un caso"

News Streaming

Liam Neeson è il protagonista dei tre action Io vi troverò, Taken - La vendetta e Taken 3 - L'ora della verità, in streaming su Infinity.

E' giunto il momento di pompare adrenalina vendicativa nelle vostre vene con Liam Neeson nella sua saga di Taken, in streaming su Infinity, composta da tre lungometraggi: Io vi troverò, Taken - La vendetta e Taken 3 - L'ora della verità. Prodotta e ideata da Luc Besson, che ne ha scritto i copioni con Robert Mark Kamen, la serie segue le vicende di uno spietato ex-agente della CIA. Esaminiamo i singoli capitoli.

Io vi troverò, il primo capitolo della saga di Taken

In Io vi troverò, diretto da Pierre Morel, la diciassettenne figlia Kim dell'ex-agente CIA Bryan Mills (Liam Neeson), alla quale l'uomo si è finalmente riavvicinato, decide di partire per un viaggio a Parigi. Lì viene rapita da una gang malavitosa albanese, che traffica in esseri umani. Hanno fatto però un grosso errore, perché Bryan non ha di certo dimenticato il suo "set of skills", le sue capacità affinate in decenni di servizio...

Alla sua uscita nel 2008, nessuno si aspettava che Neeson, a 56 anni, potesse mai rilanciarsi nell'ambito del cinema commerciale e per giunta in un contesto action in cui, esprimendoci senza troppi giri di parole, mena come il proverbiale fabbro. Eppure la scommessa di Besson pagò: costato 25 milioni di dollari, Io vi troverò (Taken) ne incassò 227 in tutto il mondo, trasformando in ritardo Neeson in un eroe "kickass", come il pubblico non l'aveva mai percepito. Nel cast da segnalare Maggie Grace nei panni di Kim e Famke Janssen in quelli dell'ex-moglie Lenore. Pierre Morel aveva debuttato alla regia nel 2004 con l'originale Banlieu 13. Ecco come Neeson ha scherzosamente ricostruito la genesi del progetto con ThePlayList.

Taken è stato un caso. Non mi ero mai mai detto: mi piacerebbe proprio fare film action. Non era proprio nei miei programmi. Lessi il copione e pensai: sarebbe forte, spassarmela con le controfigure ogni giorno e darle di santa ragione. Pensavo sarebbe uscito direttamente in home video, e non era un problema per me.

Taken - La vendetta, Liam Neeson colpisce ancora

Il successo fenomenale del primo capitolo e il modus operandi dell'Europacorp di Besson imponeva un sequel, eppure non arrivò prima del 2012, con Taken - La vendetta, questa volta affidato alle cure registiche di Olivier Megaton. La pausa di quattro anni fu anche dovuta al suddetto rilancio di Neeson, sommerso da proposte per film thriller di cui era diventato mattatore. Ancora da PlayList, ecco nel 2019 come Neeson giudica questi strani anni della sua carriera.

Hanno iniziato a mandarmi copioni d'azione dove si leggeva un "Protagonista un uomo sui 37 anni" cancellato a penna, sostituito da "quarantina inoltrata, all'inizio dei cinquanta"! Mi sentivo fortunato e un po' in colpa. Faccio scene d'azione con gente che ha la metà dei miei anni e mi viene sempre da ridere. Da un certo punto di vista è stupido, da un altro è un gran divertimento.

Taken 3 - L'ora della verità anche per il buon Liam Neeson

Nel sequel Bryan è tornato con Lenore e Kim: insieme si trovano ora aper lavoro, ma proprio lì il patriarca dei malavitosi del primo film medita vendetta e li rapisce tutti. Kim riesce però a scappare, diventando l'unica speranza per rimettere il moto ladel babbo. Il budget si alzò (45 milioni di dollari), l'incasso anche (376 nel mondo intero).