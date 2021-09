Superintelligence, un'intelligenza artificiale sfida Melissa McCarthy su Infinity+

News Streaming

Melissa McCarthy in Superintelligence è una donna media che viene presa di mira dall'intelligenza artificiale dei suoi elettrodomestici! La commedia è su Infinity+, in Premiere.

Superintelligence è una commedia fantascientifica e romantica interpretata dalla scatenata Melissa McCarthy: il film, inedito nelle sale italiane, arriva in streaming su Infinity+ incluso nella sottoscrizione, in Premiere per una sola settimana, dal 17 al 23 settembre. Ricordiamo che "Premiere" consente a tutti gli abbonati alla piattaforma Mediaset di vedere un film senza gli aggiuntivi costi di noleggio che sarebbero altrimenti dovuti. Guarda Superintelligence su Infinity+

Superintelligence, la trama del film con Melissa McCarthy

La protagonista di Superintelligence è Carol Peters (Melissa McCarthy), una donna media incastrata in una vita piuttosto monotona. Eppure Carol è più speciale di quanto pensi, perché telefono, tv e forno a microonde le stanno parlando sul serio, nonostante la malcapitata pensi di aver perso il senno. Avviene infatti che una micidiale intelligenza artificiale stia pensando di prendere il controllo dell'umanità, ma prima di farlo vuole monitorare proprio lei e i suoi tentativi di riallacciare il rapporto col suo ex, portato sullo schermo da Bobby Cannavale. Carol deve stare molto attenta a quello che fa, perché un solo passo falso potrebbe compromettere il futuro stesso del genere umano!





Superintelligence, una premiata ditta moglie & marito

Superintelligence è diretto da Ben Falcone, marito di Melissa McCarthy dal 2005: i due, oltre ad avere due figlie di nome Vivian e Georgette, sono una coppia non solo nella vita. Falcone ha infatti diretto Melissa nel recente Thunder Force ma prima ancora in Life of the Party, Tammy e The Boss, tutte commedie... meno adatte adatte a un pubblico di famiglie, come invece si propone Superintelligence con un taglio appunto tra la romcom e la fantascienza leggera. Melissa McCarthy inoltre era stata già al fianco di Bobby Cannavale nel divertente parodistico Spy di Paul Feig.

Superintelligence, Melissa McCarthy e Ben Falcone spiegano lo spirito del film

Non è solo commedia, non parla solo d'amore, non è solo fantascienza. Come hanno spiegato al New York Times Melissa McCarthy e Ben Falcone, Superintelligence fonde più fonti d'ispirazione, forse anche per inseguire meglio l'area griga della vita, che è sempre più varia dei generi cinematografici più rigidi... Ecco le loro parole:

FALCONE: Il copione ti dava l'idea di un film d'altri tempi, superdivertente e dalla premessa molto chiara, ma con un fascino tutto suo e un contenuto di fondo serio, prima che ai film si dicesse: "Sarai questo, questo e basta!"

MCCARTHY: Non sono d'accordo con questa forma mentis. Negli ultimi quindici anni specialmente si è affermata quest'idea che se sei una commedia, sei solo una commedia. Io penso a film come Un biglietto in due. Rido un casino, piango un casino, mi fa male, mi diverte. Vogliamo raccontare più storie che sono incasinate come la vita.