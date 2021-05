Su Rakuten a maggio Godzilla vs. Kong, nuove serie su Starzplay e Bellissima di Visconti

News Streaming

Su Rakuten TV nuove uscite nell'abbonamento a Starzplay, ma anche il noleggio in 4K di Godzilla vs. Kong e in streaming gratis Bellissima di Luchino Visconti.

In questo maggio 2021 la piattaforma Rakuten TV prosegue la sua corsa, innanzitutto con la sua offerta di noleggi e acquisti in streaming: naturalmente la parte del leone la fa Godzilla Vs. Kong, già disponibile in 4K, ma va segnalato anche Alice e Peter, storia immaginaria di un'amiciza tra l'Alice nel paese delle meraviglie e Peter Pan. Più avanti dal 14 maggio arriva il thriller psicologico The Nest - L'inganno con Jude Law, che cerca di resistere a un virus che cancella la memoria. Dal 17, anche in 4K, è la volta di Fuga a Parigi con Michelle Pfeiffer, mentre dal 18 tocca all'horror The Turning, adattamento del Giro di vite di Henry James. Il 26 Maggio toccherà a The Keeper - La leggenda di un portiere, una tragica storia d’amore nel contesto della Seconda Guerra Mondiale.





Rakuten TV, i film e le serie in abbonamento su Starzplay a maggio 2021