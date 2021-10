Su Infinity+ due documentari sullo spreco alimentare, Green Storytellers - Food Rescue e Still Hungry

News Streaming

Green Storytellers - Food Rescue e Still Hungry sono una docuserie e un documentario, nell'ambito della call di Infinity+ e Mediaset sul tema “Spreco alimentare, cibo e sostenibilità”.

Il 16 ottobre si è svolta la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ma la piattaforma streaming Infinity+ ci propone di non dimenticare l'importante argomento con i documentari prodotti da Infinity LAB (tramite il crowdfunding di Produzioni dal Basso) e dedicati alla piaga dello spreco alimentare: si tratta della docuserie Green Storytellers - Food Rescue e del film documentario Still Hungry. Raggiunto l’obiettivo del 50% del budget complessivo raccolto in crowdfunding, Infinity+ ne ha finanziato il rimanente 50%, mettendo ora i lavori a disposizione di tutti gli abbonati al servizio.

I documentari sono un tassello dell'iniziativa "Mediaset ha a cuore il futuro", che con diverse azioni di comunicazione si propone di sensibilizzare il pubblico così come i suoi stessi dipendenti a comportamenti che pongano le basi per un futuro più sostenibile. In questo caso ci si concentra sul cibo e su tutto ciò che lo circonda: l'energia, la passione e il lavoro necessari per produrlo, e il conseguente rispetto che sarebbe necessario mostrare ad essi.

La docuserie di sei episodi Green Storytellers - Food Rescue è diretta e interpretata da Marco Cortesi e Mara Moschini, che viaggiano per tutta l'Italia, da Nord a Sud, per scoprire chi ama e protegge il cibo nella Penisola. Con loro ci sono sei chef che s'impegnano quotidianamente a non sprecare il cibo e a valorizzarlo. Guarda Green Storytellers - Food Rescue su Infinity+

Still Hungry di Tuorlo Magazine è invece un film documentario costruito su quesiti: da dove arriva il nostro cibo? Dove finisce quello che non mangiamo? Lo spreco annuo di 1.300.000.000 prodotti alimentari porta anche alla parallela e pericolosa creazione di 3.300.000.000 di tonnellate di anidride carbonica. Senza dimenticare che il lockdown ha portato a un minore spreco di risorse alimentari, è venuto il momento di chiedersi come aumentare la nostra consapevolezza del cibo, per noi stessi e per le giovani generazioni. Guarda Still Hungry su Infinity+