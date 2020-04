Star Wars L'ascesa di Skywalker in streaming su Disney+ dal 4 maggio, per lo Star Wars Day

News Streaming

Star Wars Episodio IX, ultimo capitolo della nuova trilogia, sbarca sul servizio di streaming Disney+ in una data importante.

Star Wars L'ascesa di Skywalker, l'Episodio IX che ha chiuso la nuova trilogia di Star Wars lo scorso Natale, arriva in streaming sul servizio Disney+ a partire dal 4 maggio, per lo Star Wars Day. Lo sbarco del film sulla piattaforma renderà così disponibile su un solo servizio, inclusa nell'abbonamento, l'intera saga di Guerre Stellari, tra la trilogia originale, i prequel, gli spin-off e le nuove storie. Il completamento del ciclo sul Disney+ arriverà dunque pochi giorni dopo la chiusura della serie The Mandalorian anche in Italia, venerdì 1° maggio.