Space Jam New Legends è arrivato in digitale, sette minuti gratis del film su YouTube

In occasione dell'arrivo in digitale, a noleggio e vendita, di Space Jam: New Legends, la Warner Bros condivide con i fan sette minuti animati del film con LeBron James.

È da qualche giorno disponibile sulle principali piattaforme di streaming on demand, a noleggio o in vendita, Space Jam: New Legends, quello Space Jam 2 che i fan hanno atteso per ben 25 anni: è interpretato questa volta dalla star del basket LeBron James, ideale sostituto del leggendario Michael Jordan, al fianco di Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Taddeo e il resto della banda. Per l'occasione, è stata pubblicata gratis su YouTube una clip di sette minuti dal film di Malcolm D. Lee, interamente animata a mano in 2D.

Space Jam New Legends, il fascino del cartoon 2D in una clip