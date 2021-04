Sony non crea una piattaforma streaming, preferisce Netflix: come funziona l'accordo

News Streaming

La Sony non segue Disney, Warner, Paramount e Universal, preferendo accordarsi con Netflix per un'esclusiva di 18 mesi sui suoi film, ma dopo il passaggio in sala.

Con una mossa a sorpresa, la Sony ha deciso di non seguire le major concorrenti e di non creare una piattaforma streaming proprietaria, bensì di accordarsi per un'esclusiva con Netflix: il colosso dello streaming avrebbe vinto l'asta offrendo alla Sony ben 1 miliardo di dollari spalmati su quattro anni a partire dal 2022. Sia chiaro: non si parla di uno scavalcamento della distribuzione in sala, ma di un periodo di esclusiva di 18 mesi dopo la distribuzione cinematografica dei film (e la loro pubblicazione in formato fisico), quindi con pezzi grossi in arrivo come il Morbius con Jared Leto e l'Uncharted con Tom Holland, nei cinema tra gennaio e febbraio dell'anno prossimo. Non sappiamo ancora come il rapporto tra sala e streaming si modificherà quando quest'emergenza rientrerà, perciò al momento non sappiamo quante settimane o mesi trascorreranno tra il passaggio al cinema e la disponibilità digitale: secondo molti, la vecchia regola della finestra di tre mesi e mezzo sparirà definitivamente. Leggi anche La finestra tra sala e streaming si ridurrà in pianta stabile? Il parere della Disney

Sony, la sua strategia e i titoli forti del suo catalogo in arrivo su Netflix