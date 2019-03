Someone great, il trailer della commedia romantica Netflix con Gina Rodriguez

Someone Great è il titolo della nuova commedia romantica di Netflix interpretata da Gina Rodriguez, vista di recente in Miss Bala e Annientamento. Scritto e diretto da Jennifer Kaytin Robinson, il film racconta di Jenny, ragazza newyorkese aspirante giornalista, che sta per trasferirsi a San Francisco per coronare il suo sogno. La sua vita sta per cambiare, ma il suo ragazzo (Lakeith Stanfield) la lascia, scettico su una relazione da tenere sulla lunga distanza. Prima di partire, organizzerà un'ultima pazza notte con le sue amiche (DeWanda Wise e Brittany Snow). Il lungometraggio è previsto per la metà di aprile sul Netflix americano.