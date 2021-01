Sing, lo scatenato cartoon è in streaming su Infinity: pronti a cantare?

News Streaming

Sing, storia di uno scalcinato talent canoro con animali antropomorfi, è stato uno dei più grandi successi dell'Illumination Entertainment ed è disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile.

Aspettando Sing 2, che arriverà in sala nel Natale 2021, è possibile apprezzare o riapprezzare il primo Sing dell'Illumination Entertainment in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile della piattaforma fino al 3 febbraio. Per chi non conoscesse questo divertente film scritto e diretto da Garth Jennings, è la storia, ambientata in un mondo di animali antropomorfi, di un simpatico impresario teatrale koala, Buster Moon. Per salvare il suo teatro, decide di indire un talent canoro con tanto di succulento premio: partecipano diversi personaggi che cercano una qualche forma di riscatto, come la maialina madre di famiglia Rosita, il timido gorilla Johnny, il losco topolino Mike e la gentile elefantessa Meena. Tra canzoni, esibizioni spettacolari e imprevisti, il sogno di Buster di salvare il teatro diverrà realtà? Guarda Sing su Infinity

Sing, le canzoni nel film di animazione dell'Ilumination Entertainment