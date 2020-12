Shark - Il primo squalo, in streaming su Infinity, Jason Statham contro una mostruosa minaccia

News Streaming

Il thriller di genere, con sfumatura di monster movie, è in streaming su Infinity con Shark - Il primo squalo, con Jason Statham.

È in streaming su Infinity il thriller Shark - Il primo squalo, interpretato da Jason Statham e Bingbing Li, diretto dal Jon Turteltaub già regista della serie di National Treasure. Si tratta di un classico film di genere, improntato alla suspense immediata, intrecciato col filone dei monster movie, una versione si può dire assai meno sottile dello Squalo di Spielberg, con al centro dell'attenzione uno degli attori più identificati con l'azione testosteronica, appunto l'ex-nuotatore Jason Statham. Guarda Shark - Il primo squalo su Infinity

Shark - Il primo squalo, la trama del film con Jason Statham in streaming su Infinity

In Shark - Il primo squalo, Jason Statham interpreta l'esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor, incaricato da un oceanografo cinese di salvare l'equipaggio di un sottomarino, bloccato nelle profondità dell'Oceano Pacifico, dopo l'attacco di uno squalo che si pensava fosse estinto, il Megalodon, lungo sui 23 metri. Con l'aiuto di Suyin (Li), figlia dell'oceanografo, Jonas parte per la missione suicida, nascondendo un segreto: esperto o meno, in passato aveva già affrontato l'enorme animale, rimanendo traumatizzato dall'esperienza. L'avventura si prospetta come una sfida da più punti di vista...

Shark - Il primo squalo, qualche curiosità sul film di Infinity