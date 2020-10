Shaft con Samuel L. Jackson in premiere su Infinity fino al 5 novembre

News Streaming

Samuel L. Jackson è il protagonista del secondo capitolo del reboot di Shaft, dal 30 ottobre al 5 novembre in Premiere su Infinity, in streaming incluso nella sottoscrizione mensile.

Il poliziesco Shaft, interpretato da Samuel L. Jackson, è in streaming su Infinity in Premiere, incluso quindi nella sottoscrizione senza costi aggiuntivi solo per una settimana, dal 30 ottobre al 5 novembre, anche in 4K. Si tratta del secondo capitolo del reboot di una famosa serie di lungometraggi degli anni Settanta, culto del cinema di genere di quel periodo. Jackson tuttavia non interpreta una nuova versione del protagonista, ma gli è apparentato...

Shaft, la trama del reboot con Samuel L. Jackson

In Shaft Samuel L. Jackson interpreta John Shaft, un detective navigato. Il protagonista si vede tirato in ballo in un'indagine da suo figlio J. J. (Jessie T. Usher), che ha appena visto morire un amico in circostanze poco chiare. Quanto il giovane J. J. è posato, laureato al MIT ed esperto di cybersicurezza, tanto suo padre John è disinvolto, più pragmatico e ha peraltro più di una ragione per aiutarlo a indagare su un traffico di eroina. Entrerà in gioco nella storia anche John Shaft Sr. (Richard Roundtree, l'interprete dell'originale serie di Shaft). Tre generazioni a confronto... Guarda Shaft su Infinity

Shaft, la storia della serie dietro al film con Samuel L. Jackson

Il film Shaft di Tim Story è teoricamente il quinto capitolo della saga cinematografica di Shaft, composta da una prima trilogia negli anni Settanta e da un reboot del 2000. I primi tre film, simbolo del movimento cinematografico della blaxploitation di quegli anni, erano ispirati a un romanzo di Ernest Tidyman. Si tratta di Shaft il detective (1971), Shaft colpisce ancora (1972) e Shaft e i mercanti di schiavi (1973), il primo in cui il detective, interpretato inizialmente da Richard Roundtree, agisse fuori da New York. Celebre è il tema musicale di Isaac Hayes.

Samuel L. Jackson aveva poi ripreso il ruolo, come figlio dello John di Roundtree, già nello Shaft (2000) di John Singleton, anche se il film non aveva riscosso un tale successo da generare immediatamente un sequel. Questo Shaft del 2019 ripropone Jackson, ma da un'angolazione diversa, più da buddy movie.