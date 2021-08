Serenity, Matthew McConaughey su Infinity+ con un puzzle da decifrare

News Streaming

Matthew McConaughey è il protagonista dello strano thriller Serenity - L'isola dell'inganno, in streaming su Infinity+, interpretato con Anne Hathaway.

Serenity - L'isola dell'inganno è il titolo del thriller con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Diane Lane, in streaming su Infinity+ incluso nella sottoscrizione mensile alla piattaforma. Scritto e diretto da Steven Knight, autore di Redemption e Locke, è una storia meno lineare di quanto possa apparire a prima vista, un particolare gioco che l'autore tesse con lo spettatore...

Serenity, la trama del film con Matthew McConaughey

Serenity - L'isola dell'inganno è la storia di Baker Dill (Matthew McConaughey), capitano di una barca da pesca che sulla costa della Florida si è lasciato alle spalle il passato, compresa l'attraente ex-moglie Karen (Anne Hathaway), risposatasi con un uomo più violento (Jason Clarke). I giorni di Baker si trascinano tra la sua attività in barca e la sua relazione con la matura Constance (Diane Lane), ma qualcosa cambia radicalmente quando riceve una richiesta d'aiuto proprio da Karen: gli promette 10 milioni di dollari se, portando il violento marito a fare un'escursione in barca, lo eliminerà, proteggendo così lei e il bambino. Eppure, c'è qualcosa nella realtà di Baker che non torna... ma questo non significa che i sentimenti tirati in ballo non siano reali...

Serenity, l'enigma dietro al film con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Serenity - L'isola dell'inganno è un film molto, molto strano: una vicenda che si regge su un colpo di scena che spiazza e può persino irritare, ma che di certo non manca di far discutere chi ha seguito le peripezie di Baker fino a quel momento. A Slashfilm il regista Steven Knight ha dichiarato:

Ho cercato di costruire una storia, di costruire un thriller parecchio convenzionale, quasi nello stile dei noir anni 40 o 60, con l'ex-moglie che arriva e il complotto con l'omicidio. [...] E poi, nel momento più sconveniente della storia, di strappare via tutto e fare qualcosa di completamente diverso... volevo proprio che non lo sentiste arrivare. Alla fine devi pure piantare qualche seme qui e lì, e vedere se dopo tutto questo sei in grado di mantenere la credibilità del personaggio principale, mentre attraversa il suo dubbio esistenziale.