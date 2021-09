Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù, il nuovo film su Infinity+ in Premiere!

News Streaming

Dopo il film in CGI, Scooby-Doo torna nella sua dimensione da classico cartoon 2D nel film Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù, in Premiere su Infinity+ per una settimana.

Dopo il film di animazione in CGI dell'anno scorso, Scoob!, Scooby-Doo e la Misteri & Affini tornano nel loro elemento dell'animazione in 2D classica con Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù, dove i nostri eroi affrontano un viaggio nel tempo e una... riscrittura della storia piuttosto bizzarra. Il film sarà in Premiere per una settimana, incluso nel costo della sottoscrizione, sulla piattaforma di streaming Infinity+. Ma di cosa parla questa nuova avventura dell'alano più amato del mondo? Guarda Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù su Infinity+

Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù, la trama del nuovo film di animazione

In Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù, Shaggy e Scooby scoprono di avere una discendenza britannica, così Mr. HB, per ringraziare la Misteri & Affini della buona riuscita di una missione, offre a tutti un viaggio premio in Inghilterra. La visita non va però come previsto, perché il paese di Norville e'or Morgania sembra deserto, nonostante siano previsti festeggiamenti nella cittadina che avrebbe ospitato Re Artù. L'apparizione improvvisa della Fata Morgana trasferirà tutta la Misteri & Affini indietro nel tempo, al Medioevo. Ora, speriamo solo che Shaggy non pensi a estrarre la Spada nella Roccia, altrimenti saranno guai!

Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù, l'ultimo film di una lunga serie

Scooby-Doo! Alla corte di Re Artù è il 35° lungometraggio animato della serie, realizzato dalla Warner Bros Animation per il mercato casalingo, un tempo definito "home video". Si tratta di special affini a quelli che per esempio vengono proposti negli anime di Lupin III annualmente. Accanto a questi eventi particolari, la saga interpretata da Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne, Welma (senza dimenticare Scrappy-Doo) partì nell'ormai lontanissimo 1969, con la serie Scooby-Doo! Dove sei tu?, ad opera della premiata ditta Hanna & Barbera, all'epoca sulla cresta dell'onda in tv. Da allora i personaggi sono tornati a più riprese sul piccolo schermo, sempre forti della loro popolarità, con bel altre dodici (!!!) serie animate, fino ad arrivare alla corrente Scooby-Doo and Guess Who? Il marchio è passato di mano in mano nel corso dei decenni, in parallelo alle sorti dell'Hanna-Barbera Productions, fondata nel 1957 da William Hanna e Joseph Barbera, che continuarono a dirigerla anche quando cedettero la sua proprietà prima alla Taft Broadcasting nel 1966, poi alla Turner nel 1991. La Warner entrò in possesso della Hanna-Barbera nel 1996, assorbendola poi del tutto nel 2001, poco dopo la morte di Hanna. Barbera è deceduto invece nel 2006.