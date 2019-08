Ricordando Peter Fonda: Easy Rider e gli altri suoi film in streaming

News Streaming

Un omaggio all'attore americano, morto nel weekend di Ferragosto a 79 anni.

Per quelli che hanno più di qualche capello bianco in testa, e che i supereroi se li godevano esclusivamente sulle pagine dei fumetti stampati su carta, il vero Capitan America era lui.

Ed è anche inutile stare a girarci troppo intorno: a dispetto delle possibilità offertegli da essere il rampollo di una delle famiglie nobili di Hollywood (il papà era Henry, la sorella Jane), Peter Fonda non è mai davvero riuscito ad andare davvero oltre il film - pur mitico - che ha prodotto, sceneggiato (con Dennis Hopper e Terry Southern: e qui ci sarebbero da fare dei distinguo sui ruoli e le polemiche, ma non è ora il caso) e interpretato con lo stesso Hopper e Jack Nicholson nel ruolo del motociclista dal che si fa appunto chiamare Capitan America e che è in viaggio da Los Angeles alla Louisiana.

Il film è ovviamente il leggendario Easy Rider, film simbolo della controcultura e della New Hollywood, cui Peter Fonda arrivò dopo essersi avvicinato agli ambienti hippy e ribelli di fine anni Sessanta anche nella vita (amico dei Beatles, sperimentò l'LSD assieme a loro) e dopo aver girato, tra gli altri, un paio di film con Roger Corman che avranno una chiara influenza sullo stesso Easy Rider: I selvaggi prima, storia di una gang di motociclisti; e Il serpente di fuoco poi, che girava tutto intorno a un trip da acido e che era stato scritto proprio da Jack Nicholson.

Easy Rider tornerà nei cinema italiani il prossimo 9 settembre distribuito in versione restaurata dalla cineteca di Bologna, ma se non aveste voglia di aspettare, è disponibile in streaming sia su Chili che su Google Play Video.

Se è vero che Peter Fonda è in qualche modo sempre rimasto prigioniero di quel film, quel personaggio e quella cultura, questo non vuol dire che la sua carriera si sia esaurita con Easy Rider. E andiamo ora a vedere come è possibile ripercorrerla in streaming.

Se nessuna piattaforma offre al momento in Italia la possibilità di vedere i tre film da regista di Peter Fonda, il western crepuscolare Il ritorno di Henry Collings, il fantascientifico scult Idaho Transfer e quel Wanda Nevada in cui era protagonista di una relazione controversa e ambigua con l'allora 13enne Brooke Shields, e se non ci sono molti tra i film più celebri da lui interpretati negli anni Settanta e Ottanta (come Fuga da Hollywood, Zozza Mary Pazzo Gary, In corsa con il diavolo, La corsa più pazza d'America e L'uomo delle grandi pianure), arrivati agli anni Novanta le cose vanno meglio.

Ad esempio, su Chili, è disponibile L'ultimo inganno, diretto nel 1993 da Christopher Coppola e primo dei tre film in cui Peter Fonda ha recitato assieme a Nicolas Cage. Con lui ha lavorato anche nello scatenato Ghost Rider del 2007 (tanto per rimanere in tema di motociclette), interpretando il ruolo del Diavolo in persona, e poi anche in The Runner, un dramma politico che prende le mosse dal disastro ambientale della piattaforma Deepwater Horizon: e va ricordato come l'ambientalista Fonda, ai tempi di quel disastro, prese posizioni forti che lo misero in contrapposizione con lo stesso Presidente Obama.

Ghost Rider è disponibile su Chili, Rakuten Tv, Google Play Video, Apple iTunes e Now Tv; The Runner invece lo trovate su Amazon Prime Video, dove sono anche presenti anche il thriller del 1976 di Val Guest Killer Commando, e il drammatico Punto debole diretto nel 1982 da Ted Kotcheff.

Tanto per citare alcuni titoli nei quali l'attore giocava con la sua icona: nel 1996 Peter Fonda era stato il surfista post-apocalittico Pipeline nel Fuga da Los Angeles di John Carpenter che potete vedere in streaming su Google Play Video, Chili, Apple iTunes e TimVision; nel 2004 il nonno del protagonista di Ingannevole è il cuore più di ogni cosa di Asia Argento, disponibile su Chili e Amazon Prime Video; nel 2007 nella commedia con biker Svalvolati on the Road, che sta su Chili, Google Play Video e Apple iTunes. Sempre nel 2007 era invece tornato a western in Quel treno per Yuma, che potere recuperare su Chili, Infinity e TimVision.

Tra gli ultimi film interpretati da Peter Fonda c'è poi La donna più odiata d'America, basato sulla vera storia dell'attivista atea statunitense Madalyn Murray O'Hair, nel quale l'attore - tanto per non smentirsi nel suo andare contromano - interpreta il ruolo di un reverendo che si presta a dibattiti pubblici con la protagonista in cambio di denaro. Lo potete vedere in esclusiva su Netflix.