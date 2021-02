Rickrolled! Da oggi nello splendore del 4k: rickrollatevi al meglio

News Streaming

Per la gioia di tutti della rete, l'ormai iconico video “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley è stato rimasterizzato in 4K! Gratuitamente, come servizio pubblico.

Siete mai stati "rickrollati"? Da oggi potrete farlo nello splendore del 4K e dei 60fps! Ormai dovrebbe statisticamente esservi capitato almeno una volta: essere "rickrolled", per chi ha vissuto sulla Luna nell'ultima decina d'anni (almeno!), significa seguire un link che promette meraviglie e che poi puntualmente porta al video musicale "Never Gonna Give You Up" (1987) di Rick Astley, inevitabilmente kitsch com'era la maggior parte della cultura pop di massa all'epoca.

Ebbene, il canale di YouTube Revideo ha deciso di rimasterizzare il video della canzone in una forma più degna della tecnologia attuale: la risoluzione è stata aumentata con un algoritmo di AI, Topaz Video Enhance, mentre la fluidità è stata aumentata con l'algoritmo d'interpolazione RIFE (Flowframes).

Never Gonna Give You Up, rickrollate in 4K!

L'effetto è assai bizzarro: in questo modo il video, almeno a un primo sguardo superficiale, sembra un lavoro realizzato oggi per rendere omaggio o prendere benevolmente in giro i Favolosi Ottanta. Non che l'originale fosse un capolavoro di sync, ma l'impressione è che la sincronizzazione labiale sia un po' compromessa dall'aumento della frequenza dei fotogrammi. Analizziamo troppo? L'evento lo richiede.

Per i veri puristi comunque la versione originale di "Never Gonna Give You Up" rimane sul canale di Rick Astley: i 25fps e la bassa qualità sono in fondo un segno del vintage. E se anni Ottanta devono essere, forse è meglio apprezzare anche la tecnologia antica per immergervisi, altrimenti siamo dei dilettanti della nostalgia (ammesso che la nostalgia ormai in questo caso c'entri ancora qualcosa). Qui in basso potete confrontare le due versioni.