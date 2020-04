Richard Jewell di Clint Eastwood disponibile in digitale, i primi 10 minuti in streaming gratis su YouTube

News Streaming

Richard Jewell racconta la storia vera dell'uomo che sventò gli attentati di Atlanta nel 1996: in streaming gratuitamente i primi 10 minuti del film.

E' in vendita da oggi in digitale in streaming o download Richard Jewell di Clint Eastwood, dal 14 maggio noleggiabile anche su Sky Primafila, Infinity e VVVVID. Per celebrare l'evento la Warner Bros, com'è ormai consuetudine per i titoli più importanti del catalogo, ha caricato su YouTube i primi 10 minuti di Richard Jewell a titolo gratuito, utili per farsi un'idea dell'esperienza cucinata questa volta dall'inossidabile Clint.

Il film racconta di Richard Jewell (Paul Walter Hauser), l'uomo che nel 1996 sventò l'attentato ad Atlanta, individuando un borsone sospetto con degli esplosivi. In poco tempo divenne un eroe, ma rapidamente anche una potenziale minaccia nazionale, quando l'FBI si convinse che era lui stesso parte attiva nell'attacco. Per difendersi, Jewell si rivolse all'avvocato Watson Bryant (Sam Rockwell), presto di famiglia per Richard e sua madre Bobi (Kathy Bates, nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista).

Sceneggiato da Billy Ray a partire dall'articolo di Vanity Fair "American Nightmare - The Ballad of Richard Jewell" di Marie Brenner, Richard Jewell è disponibile su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, anche in 4K UHD sui servizi abilitati.