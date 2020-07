Relazione pericolosa: il trailer del thriller Netflix alla Attrazione fatale con Nia Long e Omar Epps

News Streaming

Arriverà su Netflix il 16 luglio Relazione Pericolosa, un thriller di Peter Sullivan in cui Nia Long diventa l'ossessione amorosa di Omar Epps.

Mai cominciare o negare all'ultimo minuto una relazione clandestina se non si conosce perfettamente l'oggetto del nuovo desiderio. Ecco cosa avrebbe dovuto ripetersi come un mantra la protagonista femminile del thriller Netflix non proprio erotico Relazione pericolosa. La donna interpretata da Nia Long, che cambia casa e cerca di risolvere la propria crisi matrimoniale, decide invece di trascorrere una romantica serata con un uomo che le è tanto piaciuto in gioventù e, punita dal destino, si ritrova perseguitata da uno stalker, che escogita anche un modo per entrare in casa sua. Lo stalker ha il volto di Omar Epps e, a giudicare dal trailer del film appena diffuso, è intenzionato a fare di tutto pur di stringere fra le braccia l'oggetto della sua ossessione.

Relazione pericolosa: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Relazione pericolosa sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 16 luglio. Accanto a Nia Long e a Omar Epps recita Stephen Bishop (L'arte di vincere), mentre la regia è di Peter Sullivan, che nel 2019 ha diretto un altro thriller Netflix intitolato Secret Obsession e in cui la vittima era donna e il carnefice uomo.