Rakuten TV ad aprile regala noleggi e acquisti agli abbonati di Starzplay

News Streaming

Oltre alla consueta offerta di novità a noleggio e vendita, Rakuten TV ad aprile ha una promozione speciale per chi si abbona all'offerta Starzplay.

La piattaforma streaming Rakuten TV ad aprile presenta un'offerta legata all'abbonamento alla sezione Starzplay: chi avvierà la sottoscrizione riceverà 500 Rakuten Points utili a noleggiare o acquistare film su Rakuten (il cui account generale, lo ricordiamo, di per sè non implica spesa o abbonamenti). Proprio su Starzplay ad aprile arrivano i dieci episodi di The Attache, storia di un musicista di origine marocchine che si trasferisce in Francia nel momento in cui la nazione subisce il suo più grave attentato terroristico.

Nell'ambito dei normali noleggi e acquisti, dal 1° aprile anche in 4K sarà disponibile Wendy (anche in 4K), rilettura del mito di Peter Pan, e The Rising Hawk - L'ascesa del falco, film storico bellico sull'invasione dell'Europa Orientale da parte dei Mongoli. Jack O'Connell e Charlie Hunnam saranno i protagonisti dal 2 aprile di Jungleland, ambientato nell'universo della boxe. I see you è invece un horror in stile mockumentary, sull'inspiegabile sparizione di alcuni bambini. Tensione superficiale è un film italiano del regista Giovanni Aloi, ambientato al confine tra Italia e Austria, dove una madre italiana decide di prostituirsi in Austria, dove la professione è legale.





Più avanti nel mese sarà la volta di un altro horror che si aggiungerà al catalogo Rakuten, Santa Maud, su una pericolosa infermiera. Nello stesso 16 aprile sarà disponibile un altro lungometraggio a sfondo bellico, 1944 - La battaglia di Cassino con Alexander Ludwig e Franco Nero. Il 23 aprile Kate Winsley e Saoirse Ronan sono due amanti, una cercatrice di fossili e una donna con problemi di salute, in Ammonite - Sopra un'onda del mare. Chiude il mese Margot Robbie, rapinatrice alla macchia nel teso Dreamland (anche in 4k).



Ammonite: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Per quanto concerne la sezione AVOD, cioè i film d'archivio presenti sul servizio gratis, sostenuti solo dalla pubblicità, arrivano su Rakuten TV in questo aprile 2021 Il sospetto con Mads Mikkelsen, la commedia After Sex, l'Hollywood Confidential di Peter Bogdanovich, The Hornet's Nest sulla guerra in Afghanistan, il thriller Il silenzio del testimone e l'immarcescibile visionario Brazil di Terry Gilliam.