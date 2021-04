Rakuten TV si arricchisce di 90 nuovi canali gratuiti

News Streaming

Grande espansione nell’offerta annunciata da Rakuten TV, che con 90 canali lineari gratuiti perfeziona la sua programmazione a livello globale e locale in Europa.

Rakuten TV ha annunciato un'espansione dell’attuale offerta, introducendo più di 90 canali lineari gratuiti in 42 mercati europei, unendo così la migliore programmazione e intrattenimento dai principali canali internazionali, contenuti locali rinnovati e anche nuovi canali tematici proprietari. L’offerta migliorerà sensibilmente l’esperienza degli utenti, offrendo ancora più intrattenimento in ogni momento e gratuitamente. Il lancio sarà progressivo, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente l’offerta nel corso dei prossimi mesi.

Questo lancio rappresenta un ulteriore passo per la crescita della compagnia e rafforza l’obiettivo di Rakuten TV di offrire un’ampia offerta di contenuti che possano soddisfare ogni esigenza. La line-up cambierà a seconda del territorio, con una vasta serie di categorie, inclusi Film, Intrattenimento, Lifestyle, Musica, Sport, News, Show televisivi e contenuti per bambini. L’offerta alternerà i migliori brand mondiali come Bloomberg TV, Bloomberg Quicktake, CNNi (disponibile nel Regno Unito, Germania e Polonia), Euronews - il primo canale live integrato nell’offerta di Rakuten TV, Qwest TV, Reuters, contenuti presentati da XUMO, che includono 8 canali Stingray e il canale di The Hollywood Reporter, e altri brand di fama mondiale di Condé Nast come Glamour, GQ, Vanity Fair, Vogue e Wired. Il pubblico troverà un’attenta selezione di contenuti locali in un’ampia gamma di categorie, attraverso partnership con i principali gruppi media europei per introdurre nuovi canali come Bizzarro Movies e Cinema Segreto in Italia.

Il pubblico troverà un’attenta selezione di contenuti locali in un’ampia gamma di categorie, attraverso partnership con i principali gruppi media europei per introdurre nuovi canali come Bizzarro Movies (canale horror, sci-fi e thriller con titoli La notte dei morti viventi di George A. Romero, la saga Puppet Master prodotta dalla Full Moon Entertainment di Charles Band, gli squali volanti di Sharknado e tanti altri e Cinema Segreto in Italia (canale dei grandi classici del cinema italiano con film che hanno segnato un’epoca. Tra i titoli: La classe operaia va in paradiso di Elio Petri con gli indimenticabili Gian Maria Volonté e Mariangela Melato, Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli con Marcello Mastroianni e Sandra Milo).