Raccontami di un giorno perfetto diventa un film Netflix, disponibile a febbraio

Elle Fanning e Justice Smith sono i protagonisti dell'adattamento del bestseller, dal 28 febbraio 2020 sul servizio.

Con 30.000 copie già vendute in Italia, il bestseller internazionale Raccontami di un giorno perfetto, racconto young adult sui due fragili adolescenti Violet Markey e Theodore Finch, diventa un film Netflix. Il lungometraggio tratto dal romanzo di Jennifer Niven vedrà protagonisti Elle Fanning e Justice Smith, ed approderà sul servizio di streaming il 28 febbraio 2020 in contemporanea mondiale. Jennifer Niven ha collaborato anche alla sceneggiatura del film, che in originale s'intitola All the Bright Places ed è diretto da Brett Haley.

Il libro ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Mare di Libri 2016, Guardian Best Book of the Year 2015, il Goodreads Choice Award e il Premio Andersen 2016. Il romanzo è edito in Italia da DeA Planeta, che ha in catalogo anche l'altro libro di Jennifer Niven, "L'universo nei tuoi occhi".