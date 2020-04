Quattro film dei fratelli Coen in streaming su Infinity

News Streaming

Inclusi nella sottoscrizione mensile di Infinity, gratuita per il primo mese, quattro lavori di Joel & Ethan Coen.

Il servizio di streaming on demand Infinity offre quattro film dei fratelli Coen inclusi nella sottoscrizione mensile, gratuita per il primo mese, con il secondo mese a pagamento devoluto in questo periodo alla Protezione Civile. I quattro lungometraggi che non necessitano di costi aggiuntivi per il noleggio sono Burn After Reading, A Serious Man, L'uomo che non c'era e Ave Cesare. Presentiamoli.

Burn After Reading: Trailer del nuovo film dei fratelli Coen, con Brad Pitt e George Clooney

Burn After Reading (2008) è una delle commedie più popolari di Joel & Ethan Coen. La storia corale segue più personaggi legati al mondo delle spie, o meglio che ritengono se stessi legati al mondo delle spie più di quanto in effetti siano. C'è l'ex-analista CIA alcolista Osborne (John Malkovich), che perde le sue "scottanti" memorie, rinvenute da due istruttori di palestra (Brad Pitt e Frances McDormand), che decidono di ricattarlo. In mezzo a loro il maresciallo federale Harry (George Clooney), amante della moglie (Tilda Swinton) di Osborne. Dettaglio da non sottovalutare: sono tutti degli idioti. Due nomination ai Golden Globe, per la migliore commedia e la miglior attrice in una commedia (McDormand). Guarda Burn After Reading su Infinity

L'uomo che non c'era: Il trailer del film dei fratelli Coen

L'uomo che non c'era (2001) è invece un malinconico noir con Billy Bob Thornton, nei panni dell'insoddisfatto barbiere Ed, in una cittadina di provincia americana nel 1949. Scopre che sua moglie Doris (Frances McDormand) l'ha tradito e decide di puntare su un ricatto per ribellarsi alla sua triste vita. Poche cose andranno come previsto... Nel ricco cast (James Gandolfini, Richard Jenkins) c'è anche una giovanissima Scarlett Johansson, ancora non lanciata nell'olimpo delle star. Nomination all'Oscar per la migliore fotografia al leggendario Roger Deakins. Guarda L'uomo che non c'era su Infinity

A Serious Man: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Qualcuno considera A Serious Man (2009) uno dei film migliori dei Coen, nonostante non sia uno dei più noti. Con le radici profonde nella cultura ebraica in cui i due fratelli sono cresciuti, racconta di Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), che nel 1867 è un professore di fisica nel Midwest. Moglie divorzianda, fratello a carico, figlio degenere, figlia che gli ruba i soldi, cattedra in bilico, al verde, ricattato da uno studente arrampicatore: Larry cerca consolazione presso la religione, ma i rabbini non sanno spiegargli perché Dio si accanisca tanto su di lui... Nomination all'Oscar per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale. Guarda A Serious Man su Infinity