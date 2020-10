Quando un padre, Gerard Butler nel dramma familiare in streaming su Infinity

News Streaming

Gerard Butler è il protagonista del dramma familiare Quando un padre, in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione.

Se persino in Greenland, un disaster movie, Gerard Butler pensa alla famiglia, non vi stupirà che Quando un padre (2016), in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile, sia un dramma familiare a 360°, diretto da Mark Williams e interpretato da Butler con Willem Dafoe, Alfred Molina e Gretchen Mol.

Quando un padre, la storia del film con Gerard Butler

Nella storia di Quando un padre, Gerard Butler interpreta Dane, professione "cacciatore di teste": il suo unico obiettivo è guadagnare il più possibile per badare alla famiglia, non importa quanto l'etica evapori nel processo. Purtroppo, paradossalmente, il grande impegno nel lavoro gli aliena la stessa famiglia per la quale si sta sacrificando, con il risultato di perdere l'affetto di sua moglie (Mol). La situazione cambia radicalmente quando il piccolo Ryan di dieci anni si ammala seriamente. Willem Dafoe nel cast veste i panni del manager della società di Dane, mentre Alfred Molina è un ingegnere che si è ritirato a vita privata. Potrà Dane ricavare qualcosa dal loro esempio, in negativo o in positivo? Guarda Quando un padre su Infinity

