Qualcuno salvi il Natale è ora su Netflix: ce ne parla in esclusiva il protagonista Kurt Russell

E' disponibile in streaming su Netflix da oggi, 22 novembre, Qualcuno salvi il Natale, l'avventura natalizia prodotta da Chris Columbus e diretta da Clay Kaytis.

Il film, con protagonista Kurt Russell, racconta la storia di Kate e Teddy Pierce, un fratello e una sorella che, all'arrivo di Babbo Natale (Kurt Russell) durante la vigilia, vogliono scattargli una foto. Il loro piano si trasforma però in un viaggio inaspettato, che molti bambini potrebbero solo sognare. Dopo aver sorvegliato di nascosto Babbo Natale e averlo visto arrivare, si nascondono nella sua slitta, causando un incidente che rischia di rovinare il Natale. Nel corso di una notte avventurosa, Kate e Teddy lavorano con Babbo Natale - come nessuno l'ha mai visto prima- e i suoi fedeli elfi per salvare il Natale, prima che sia troppo tardi.



A parlarci del film è lo stesso Kurt Russell, che abbiamo incontrato qualche giorno fa a Londra:



