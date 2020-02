Puoi baciare lo sposo, su Infinity la commedia con Salvatore Esposito e Diego Abatantuono

News Streaming

In Puoi baciare lo sposo, il matrimonio tra Paolo e Antonio passa tra le forche caudine dei rispettivi genitori...

Puoi baciare lo sposo, commedia diretta da Alessandro Genovesi, è disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. Il film segue i preparativi per il matrimonio tra Antonio (Cristiano Caccamo) e Paolo (Salvatore Esposito): convivono già a Berlino, ma hanno deciso di fare il grande passo. Paolo vorrebbe conoscere i genitori di Antonio, che però non ha mai fatto coming out col padre Roberto (Diego Abantuono), sindaco di Civita, e con mamma Anna (Monica Guerritore). Anna non sembra avere problemi, però impone come condizione che sia Roberto stesso a celebrare le nozze, e che sia presente la madre di Paolo. Quando quest'ultima rifiuta, forse l'amico cross-desser Donato (Dino Abbrescia) può venire in aiuto?