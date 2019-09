Pugni chiusi, il documentario su carcere e boxe, è in streaming su Infinity

News Streaming

Il lavoro del regista Alessandro Best è stato cofinanziato da una campagna di crowdfunding e dal servizio on demand.

Pugni Chiusi - Il pugilato in carcere è il titolo del documentario di mezz'ora disponibile in streaming sul servizio on demand Infinity, che ha contribuito anche alla metà del suo budget, dopo che l'altra metà è stata raccolta tramite un crowfunding di Produzioni dal Basso. “Pugni chiusi” è il nome del progetto di pugilato attivo che si tiene dal 2016 nel carcere di Bollate (Milano), e coinvolge detenuti e polizia penitenziaria. Il regista Alessandro Best ha deciso di raccontare l'esperienza in questo film.

La boxe è la chiave, uno sport poco gettonato dalla tv ma sempre in grado di veicolare valori come rispetto dell’avversario, coraggio di ricominciare anche dopo una sconfitta e capacità di dosare la forza. Pugni chiusi si pone lo scopo di raccontare lo sport come arma di riscatto per riacquistare un ruolo nella società. L'idea è far procedere parallele nel documentario la vita di un pugile libero con quella di un pugile detenuto. Vengono intervistati i due istruttori Mirko Chiari e Bruno Meloni, nonché tutti i protagonisti dell'esperienza, dai detenuti al personale del penitenziario, esplorando il maggior numero di angolazioni sulle problematiche.

Chiari spiega: “Parlare di pugilato è sempre difficoltoso, parlarne in termini di crescita umana e professionale ancora peggio, soprattutto quando devi raccontare a chi non ha mai preso uno schiaffo il perché la boxe può aiutare molte persone”. Guarda Pugni chiusi su Infinity