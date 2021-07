Prime Video, accordo con Universal in esclusiva per lo streaming dei film

News Streaming

Prime Video ospiterà i film della Universal Pictures a otto mesi di distanza dall'uscita in sala, arrivando negli Usa dopo il servizio proprietario Peacock.

Prime Video avrà l'esclusiva streaming dei film Universal distribuiti in sala, a otto mesi di distanza dall'uscita al cinema: sull'onda di decisioni come quella della Sony, legatasi a Netflix, anche la Universal ha quindi deciso la sua strategia di lungo termine per una casa più o meno stabile nel mondo delle piattaforme digitali. C'è da notare che i mesi trascorsi dall'uscita cinematografica sono ben otto, perché negli States dopo quattro mesi sarà il servizio di streaming proprietario della major, Peacock, ad avere com'è giusto che sia le loro produzioni in esclusiva.

Da noi in Italia Peacock non è attivo, quindi non sappiamo se questo accordo tra Universal e Prime Video sarà esattamente identico in tutto il mondo, ma è probabile che sia compatibile con una disponibilità digitale dei film su altri servizi per quei quattro mesi in cui negli Usa si rimane su Peacock. La disponibilità esclusiva dei film Universal su Prime Video durerà 10 mesi (dopo gli otto citati) e partirà dal 2022.

Rimane complessa la dinamica per produzioni Universal legate ad accordi precedenti: i lungometraggi animati della DreamWorks Animation e dell'Illumination Entertainment per esempio erano già legati a Netflix, mentre invece rientrano nell'accordo i titoli Focus Features o gli horror indipendenti della Blumhouse.

Va ricordato che, come vi avevamo già raccontato, la Universal è stata una delle major più accorte nel non perdere un legame con le sale nel periodo della pandemia, tramite un accordo negli USA piuttosto equilibrato e stilato con le stesse catene di esercenti.