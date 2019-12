Prima di Knives Out e No Time to Die, Daniel Craig in streaming su Infinity: Defiance, Cowboys & Aliens, Millennium

News Streaming

Tre lungometraggi molto diversi sul servizio on demand, per una delle star contemporanee più apprezzate.

Negli ultimi giorni Daniel Craig è sulla cresta dell'onda grazie all'imminente Knives Out - Cena con delitto, in uscita proprio oggi 5 dicembre, e per il prossimo 007 No Time to Die, in arrivo l'8 aprile 2020. Nel frattempo, il servizio di streaming on demand Infinity propone tre film dell'attore, a noleggio o inclusi nella sottoscrizione mensile.

Defiance - I giorni del coraggio: Trailer del film con Daniel Craig

E' un film bellico del 2008 Defiance - I giorni del coraggio, diretto da Edward Zwick: racconta la storia vera dei tre fratelli polacchi Bielski (Craig, Liev Schreiber e Jamie Bell), che scapparono dai nazisti nei boschi della Bielorussia: il villaggio che costruirono contribuì a proteggere la vita di oltre mille ebrei. Le dinamiche di gestione del campo non furono però semplici, per la rivalità interna che si scatenò tra Tuvia, Zus e Asael. Guarda Defiance su Infinity

Cowboys & Aliens: il nuovo trailer italiano del film

E' del 2011 invece la bizzarra miscela di western e fantascienza Cowboys & Aliens di Jon Favreau, interpretato da Craig nei panni di Zeje, un forestiero senza nome nella città di Absolution, nel 1873. Dominati dal pugno di ferro del generale Dolarhyde (Harrison Ford), i suoi abitanti dovranno all'improvviso affrontare una minaccia ben superiore, quando degli alieni attaccheranno il luogo. Nel cast anche Olivia Wilde. Guarda Cowboys & Aliens su Infinity