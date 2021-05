Prepariamoci a Fast & Furious 9: su Infinity+ si corre con Fast and Furious 8

News Streaming

In attesa di Fast & Furious 9, in streaming su Infinity+, incluso nella sottoscrizione, c'è il grande successo precedente con Vin Diesel, Fast and Furious 8.

Fast & Furious 9 arriva in sala il 18 agosto, ma abbiamo il tempo di scaldare i motori con Fast and Furious 8, in streaming su Infinity+ incluso nell'abbonamento alla piattaforma: nel 2017 l'ottavo capitolo del popolarissimo franchise ha incassato nel mondo 1.236.000.000 di dollari, a fronte di un budget pur alto di 250 milioni. Evidentemente erano soldi ben spesi! Questo è un anno importante per la saga, perché il primo Fast and Furious uscì nel lontano 2001, quindi le avventure di Dominic Toretto alias Vin Diesel compiono ben 20 anni. Guarda Fast and Furious 8 su Infinity Fast and Furious 8: Il nuovo trailer italiano - HD

Fast and Furious 8, la trama dell'ottavo capitolo della saga

Fast and Furious 8 rappresenta un momento teso per la grande famiglia protagonista della serie. Mentre si gode la luna di miele con Letty (Michelle Rodriguez), Dom viene contattato dalla crudele Chiper (Charlize Theron), che chiede la sua collaborazione per loschi traffici, usando come leva di ricatto la sua ex Elena (Elsa Pataky) e suo figlio, in ostaggio. Quando Hobbs (Dwayne Johnson) coinvolge Dom e la sua banda nel recupero di un ordigno nucleare, Dom è costretto a trafugare e consegnare la bomba a Chiper, tradendo quindi la sua banda e causando la galera a Hobbs, creduto suo complice. Qui però Hobbs incrocia proprio lo Shaw (Jason Statham) che Toretto stesso aveva mandato in carcere... riusciranno i nostri eroi a salvare il loro leader Dom dalle grinfie di Chiper, che sembra averlo snaturato?

Fast and Furious 8, qualche curiosità sul film

Fast and Furious 8 è stato il primo lungometraggio della serie girato senza Paul Walker alias Brian O'Conner, che morì in un incidente nello stesso periodo in cui girava Fast and Furious 7. Nel film ci sono degli omaggi all'attore scomparso, più o meno sottili. Il personaggio di Mr. Nessuno interpretato da Kurt Russell per esempio dice che i presenti fanno parte di una lista dei fuorilegge ancora in vita più ricercati, elencando il sesto, ottavo, nono, decimo e undicesimo posto. Salta il settimo, come inchino a Walker. All'inizio del film inoltre Dom trucca un'auto suggerendo di aver avuto una dritta su come farlo proprio da Brian, evocando in originale un "Buster" (il modo in cui Dom chiamava Brian).

Helen Mirren è presente nel cast perché aveva in più occasioni dichiarato di aver trovato Fast and Furious 7 estremamente divertente, dichiarandosi pronta a partecipare solo per spassarsela. Diesel l'ha accontentata. La sua presenza arricchisce il cast di un secondo premio Oscar, perché anche Charlize Theron ha stretto in mano la statuetta nella sua carriera (per Monster).

In omaggio a suo padre, il personaggio di Scott Eastwood non viene mai chiamato per nome, come i classici pistoleri interpretati dal leggendario Clint.

Era dagli anni Cinquanta che un film hollywoodiano non veniva girato a Cuba, dove sono stati ripresi diversi esterni.

Fast and Furious 8 è l'unico capitolo del franchise firmato in regia da F. Gary Gray, che aveva diretto Diesel in Il risolutore nel 2003 ed è stato di recente autore di Giustizia privata e Straight Outta Compton. Frequente regista della saga è stato invece Justin Lin, che l'ha ripresa in mano proprio con Fast & Furious 9.